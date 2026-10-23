Si insedia il nuovo Cda di Rse, Cotana: “Società più forte e strutturata”

ROMA (ITALPRESS) – Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di RSE, composto dalla presidente Elisa Baroncini e dai consiglieri Franco Cotana, Francesca Filauri, Filippo Ravoni e Daniele Bacchiocchi, nominati lo scorso 15 ottobre. Nel corso della prima seduta, il consiglio ha deliberato all’unanimità la conferma della delega di amministratore delegato a Franco Cotana.

“Ricevo questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità, ben consapevole dell’importante ruolo di RSE a supporto delle politiche energetiche del Paese. RSE rappresenta nel settore energetico una eccellenza e un punto di riferimento fondamentale nella ricerca applicata. Consolideremo e rafforzeremo il ruolo di RSE come principale interprete dell’attività di ricerca nel mondo dell’energia”, ha dichiarato Baroncini.

“Desidero ringraziare la capogruppo GSE, per la fiducia rinnovata e per il riconoscimento dei risultati raggiunti, insieme a tutto il cda che mi ha accompagnato e sostenuto durante il primo mandato. In questi anni RSE è diventata una società più strutturata, più forte e sempre più autorevole nel panorama nazionale e internazionale della ricerca energetica. I risultati sono soprattutto il frutto di un grande lavoro di squadra, fondato sull’indipendenza e sul rigore scientifico, sull’eccellenza dei nostri ricercatori e sulla capacità di trasformare la ricerca e l’innovazione in conoscenze, tecnologie e soluzioni concrete per il sistema energetico, il decisore pubblico, le imprese e le famiglie”, ha sottolineato Cotana.

Il cda rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2028.

-Foto ufficio stampa Rse-

(ITALPRESS).