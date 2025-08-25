Si concludono a Venezia le riprese di Emily in Paris, Zaia “Ringrazio Netflix per aver scelto la nostra città”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Terminano in queste ore a Venezia le riprese della quinta stagione di Emily in Paris, la serie Netflix con protagonisti Lily Collins e il veronese Eugenio Franceschini che il 18 dicembre mostrerà anche Venezia, oltre a Parigi e Roma, in tutto il mondo. Ringrazio Netflix per aver scelto la nostra città, unica in Italia assieme a Roma: non poteva essere diversamente, perché Venezia è un unicum nel nostro Paese, capitale unica per cultura, storia, suggestioni”. Il presidente della Regione Luca Zaia esprime il proprio orgoglio per la presenza di attori, registi, produttori, sceneggiatori, tecnici, operatori e maestranze di ‘Emily in Paris’ a Venezia. Il centro storico della Serenissima ha ospitato le riprese da Ferragosto ad oggi, in attesa del lancio della serie su Netflix (10 puntate) a pochi giorni da Natale.

“Mi hanno riempito d’orgoglio le parole della produzione, ammirata dallo splendore della nostra città. La stessa Lily Collins ha dedicato diversi post a Venezia sui suoi account social, seguitissimi. Non ci resta che attendere il 18 dicembre per apprezzare la quinta stagione della serie e le puntate veneziane. Un pensiero non può non andare a Diego Borella, assistente alla regia, stroncato da un malore durante le riprese all’Hotel Danieli. Credo che il successo della produzione sarà anche il suo, del suo lavoro e della sua creatività”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).