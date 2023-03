BOLOGNA (ITALPRESS) – Tutto pronto per l’evento finale di Youz, il forum dei giovani dell’Emilia-Romagna ideato e realizzato dalla Regione: domani, sabato 25 marzo, al teatro comunale di Marzabotto (Bo) a partire dalle ore 10,30 si svolgerà l’appuntamento conclusivo dell’edizione 2022, realizzato con la collaborazione di Art-ER, dell’Unione dell’Appennino bolognese e di Radio frequenza Appennino.

Interverranno l’assessore regionale alle Politiche giovanili Igor Taruffi, la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e la direttrice generale del settore Economia della conoscenza, del lavoro, dell’impresa, Morena Diazzi.

Dopo 18 tappe della Carovana Youz che hanno toccato tutto il territorio regionale e l’assegnazione dei fondi ai progetti vincitori del bando regionale Youz Officina – che ha messo a disposizione 644mila euro per finanziare le proposte nate durante la scorsa edizione del forum – domani si tireranno le somme dell’edizione 2022, anche attraverso la testimonianza diretta dei giovani per conoscere l’impatto di Youz sulle comunità locali, e si guarderà già ai futuri progetti.

La giornata prevede una tavola rotonda “Politiche giovanili partecipative, verso nuovi investimenti 2023 e prospettive per Youz 2023”, alla quale interverranno gli assessori alle Politiche giovanili di Piacenza Francesco Brianzi, di Parma Beatrice Aimi, di Formigine Simona Sarracino e di Rimini Francesca Mattei. Nel corso della discussione saranno lanciati i temi su cui si lavorerà nei prossimi mesi.

