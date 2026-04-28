Giornata mondiale per la salute e la sicurezza del lavoro, Fabi: “Rafforziamo la sorveglianza epidemiologica”

BOLOGNA (ITALPRESS) – In Emilia-Romagna calano del 31% nel 2025, rispetto all’anno precedente, i casi di mesotelioma maligno derivanti dall’esposizione ad amianto; rimangono stabili i tumori naso-sinusali e quelli a bassa frazione eziologica (ossia quei carcinomi in cui è difficile separare la componente professionale da altri fattori causali, come fumo, stili di vita, ecc.); raddoppiano, invece, i tumori della pelle.

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza del lavoro, istituita dall’Organizzazione internazionale del lavoro, che si celebra oggi, 28 aprile, la Regione si concentra sul monitoraggio delle neoplasie lavoro-correlate, presentando numeri e dati al seminario in corso di svolgimento all’Hotel Europa “La sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali in Emilia-Romagna come strumento di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori”, rivolto al personale sanitario dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende Usl.

“Dietro ogni dato raccolto nei registri sui tumori professionali– dichiara l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi– c’è una storia di vita, di lavoro, di malattia e di rischio che non può essere ignorata. Rafforzare la sorveglianza epidemiologica significa dare valore a queste informazioni, per prevenire nuovi casi e migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. La Regione Emilia-Romagna considera strategico il ruolo dei professionisti della sanità pubblica che operano nella raccolta e nell’analisi dei dati, perché una prevenzione efficace nasce da conoscenze complete, affidabili e condivise. Solo così è possibile costruire politiche sanitarie capaci di incidere davvero sulla tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici, nella consapevolezza di quanto ancora ci sia da fare, con l’obiettivo che ogni anno sotto ogni voce di queste gravi patologie si possa inserire un segno meno”.

-Foto Regione Emilia Romagna-

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