Si chiude la visita negli Usa del Capo della Polizia Vittorio Pisani

ROMA (ITALPRESS) – Il Capo della Polizia – Direttore della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha concluso la visita a Washington DC, negli USA, dove ha incontrato il Direttore del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, con l’Acting Director del Homeland Security Investigation, Derek Gordon, con il Pricipal Deputy Administrator della Drug Enforcement Administration, George Papadopoulos, con il Direttore dell’US Secret Service, Sean Curran e con l’Acting Director del Diplomatic Security Service, Thad Osterhout.

Durante gli incontri, con i Direttori delle Agenzie americane FBI, DEA, Homeland Security Investigation, Secret Service e Diplomatic Security Service, il Capo della Polizia Pisani ha definito i settori su cui incrementare la collaborazione in materia di sicurezza e i contenuti sui quali avviare intese tecniche di cooperazione, si legge in una nota. Con il Direttore del FBI è stato affrontato il tema delle organizzazioni criminali sudamericane e degli attacchi cyber. E’ stata concordata una visita di esperti italiani presso l’Innovation Center in Alabama, per l’avvio di corsi di formazione e scambio di tecnologia e software per le indagini in materia di terrorismo.

Con i Direttori del Homeland Security Investigation, del Secret Service e del Diplomatic Security Service saranno avviate le procedure per definire intese tecniche per lo scambio di dati e cooperare nel settore cyber. Con il Deputy Administrator della DEA è stata definita una futura collaborazione sulle organizzazioni messicane dedite al traffico di Fentanyl e l’avvio di investigazioni sulla Triple Frontera (Brasile, Argentina, Paraguay), che costituisce il crocevia principale per il traffico di droga verso l’Europa. Nell’incontro con il Secret Service si è concordato di svolgere, in Italia, presso la Scuola di Polizia di Spinaceto (Roma) dove si addestrano i NOCS, un corso di alta specializzazione per gli agenti americani addetti alle scorte in Europa, anche in vista delle imminenti Olimpiadi di Milano – Cortina.

