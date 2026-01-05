ROMA (ITALPRESS) – Renault svela il nome del suo futuro crossover audace e carismatico: Filante. Questo crossover alto di gamma, che rafforza ulteriormente l’offensiva prodotto al di fuori dell’Europa, sarà il quinto veicolo di una serie di otto prevista nell’ambito dell’International Game Plan 2027. Renault riprende ancora una volta le fila della sua storia. Per incarnare l’alto di gamma della Marca al di fuori dell’Europa, fa leva sulle forze della mitica Etoile Filante, monoposto presentata nel 1956, direttamente ispirata all’aeronautica e progettata per battere ogni record di velocità. Con il design affusolato, le specifiche all’avanguardia e i suoi record, in particolare gli oltre 300 km/h sulle distanze di 1 e 5 chilometri, ha fatto la storia dell’automobile. Il nome fa riferimento anche alla concept-car Filante Record 2025, che ha stabilito un record di efficienza elettrica alla fine del 2025. “La Corea vanta un vero know-how nei segmenti D ed E. Ecco perchè la Corea è così importante per Renault. Filante è il secondo modello Renault di nuova generazione progettato in Corea nell’ambito dell’International Game Plan 2027. Incarna la nostra visione di un crossover audace e carismatico, ma riprende perfettamente anche le radici francesi della Marca” dichiara Nicolas Paris, CEO di Renault Korea.

Renault Filante sarà assemblata presso lo stabilimento di Busan, in Corea del Sud. Inizialmente sarà commercializzata sul mercato locale e successivamente esportata in altre regioni.

Tutte le informazioni su questo nuovo modello saranno svelate in Corea del Sud il 13 gennaio 2026. Sylvia dos Santos, Responsabile Strategia Naming presso la Direzione Global Marketing della Marca, spiega in un video perchè Renault ha scelto il nome Filante: “La semantica del nome Filante fa riferimento direttamente alle stelle cadenti, allo spazio e ai viaggi che illustrano perfettamente il design distintivo del nostro veicolo” dice la Dos Santos.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).