Si avvicina la finale di Coppa Italia, gli itinerari dedicati per i 60.000 attesi all’Olimpico

ROMA (ITALPRESS) – Sarà una Finale di Coppa Italia all’insegna di 60.000 spettatori, in sovrapposizione con il torneo “Internazionali BNL d’Italia” di tennis, quella che andrà in scena il 14 maggio prossimo.

Si è riunito stamattina, in via Genova, il Tavolo Tecnico presieduto dal Questore di Roma per mettere a punto le misure organizzative per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione dei predetti appuntamenti sportivi.

Ancora grandi eventi, dunque, con uno scenario che impegnerà dalle prime ore della mattina, anche questa volta, tutti gli attori del sistema sicurezza, a partire dalle Forze di polizia, con la Polizia di Roma Capitale, l’Atac ed il servizio ARES 118, guidati dalla regia del Centro per la gestione della sicurezza degli eventi, che sarà attivato dalle ore 07:00 presso la Sala Operativa della Questura di Roma.

L’intera area dello stadio sarà ripartita in due aree, rispettivamente dedicate alle due tifoserie. Ai supporters del Bologna spetterà tutta la zona “Nord”, mentre ai tifosi del Milan sarà riservata l’area “sud” all’esterno dell’impianto. La suddivisione sarà completata da aree di parcheggio dedicate, cui saranno abbinati i percorsi di afflusso verso lo stadio dai caselli autostradali per quanti raggiungeranno la Capitale con veicoli privati e bus.

Nel dettaglio, il Casello autostradale di Roma Nord accoglierà i tifosi del Bologna, per lo più provenienti dal nord Italia, mentre la barriera autostradale di Roma Sud ospiterà i tifosi del Milan, la cui distribuzione geografica abbraccia l’intero territorio nazionale. Quanto alle aree di parcheggio, Lungotevere della Vittoria, adeguatamente presidiato, sarà riservato ai veicoli dei supporters milanisti, mentre tutta l’area di Macchia della Farnesina per i bus e via della XVII Olimpiade per i mezzi privati sarà impiegata per le auto al seguito della tifoseria del Bologna.

Nel segno del folclore sportivo sarà consentito l’accesso anticipato alle componenti delle tifoserie per le esigenze connesse all’allestimento delle coreografie. Il piano di sicurezza prevede l’attivazione di presidi a cura delle Forze dell’ordine già a partire dalla mattina presso gli scali ferroviari di Roma Termini e Roma Tiburtina, così come saranno potenziati i servizi presso le linee della metropolitana urbana serventi il centro cittadino e l’area dell’Olimpico.

Analogamente, tutta l’area dello stadio, anche a medio ed ampio raggio, così come il centro storico saranno popolate da equipaggi in colori di istituto che risponderanno ad una strategia di prevenzione e che, in caso di necessità, saranno pronte a dare istruzioni ai tifosi in arrivo a Roma.

Già dalle ore mattutine, gli occhi elettronici dell’impianto sportivo saranno vigili per il monitoraggio degli spalti, ma anche e, soprattutto, delle aree esterne, al fine di assicurare ancora una più “efficace” guida delle risorse impiegate a presidio degli stessi spazi.

A cura dell’Atac, dalla tarda mattinata, saranno allestite navette gratuite per eventuali supporters che, in arrivo a mezzo del vettore ferroviario presso gli scali di Roma Termini e Roma Tiburtina, dovessero avere l’esigenza di raggiungere la zona dello stadio. Sarà affidata alla Polizia ferroviaria la tutela della dei due scali principali della città, a cominciare dall’arrivo della Coppa Italia in programma domani 13 maggio presso la stazione di Roma Termini.

La gara, che rappresenta un ulteriore stress test per la macchina della sicurezza della Capitale, sarà ancora una volta ispirata ad assicurare condizioni di agibilità degli spazi urbani e vivibilità dell’appuntamento sportivo, nella piena consapevolezza e determinazione – ha sottolineato il Questore di Roma a margine del Tavolo tecnico rivolgendosi a tutti i presenti – che nessun episodio di illegalità sarà tollerato.

– Foto Ufficio stampa Questura di Roma –

(ITALPRESS)