Giro di vite contro i furti nel centro storico a Roma, 3 arresti e 3 denunce

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno messo a segno importanti risultati contro il fenomeno dei furti con destrezza. Tre persone sono state arrestate e altre tre denunciate. Tra le vittime turisti e viaggiatori. Il primo intervento ha visto impegnati i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro nei pressi di via del Banco di Santo Spirito. Qui, tre soggetti senza fissa dimora ù un cubano di 54 anni e due cittadini peruviani di 72 e 45 anni, tutti censurati ù sono stati sorpresi in flagranza di reato subito dopo avere sottratto lo zaino di un turista bresciano che stava pranzando ai tavolini esterni di un ristorante. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Le fasi dell’arresto sono state seguite con attenzione da numerosi turisti presenti, che hanno espresso il loro apprezzamento per l’operazione con un lungo applauso rivolto ai militari. Parallelamente, l’attività investigativa del Nucleo Carabinieri Scalo Termini ha permesso di fare luce su una serie di furti avvenuti all’interno dello scalo ferroviario. A conclusione di un’indagine scaturita da numerose denunce e basata sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri hanno denunciato due uomini originari del napoletano e un giovane romano di 19 anni, ritenuti responsabili di cinque episodi di furto con destrezza. Il modus operandi del gruppo era particolarmente spregevole: i tre individuavano viaggiatori assopiti sulle panchine in attesa del treno e, utilizzando forbicine e altri strumenti da taglio, recidendo le tasche dei capi di abbigliamento delle vittime per sottrarre portafogli e telefoni cellulari. Tra le vittime prese di mira dal gruppo figurava anche una persona disabile in sedia a rotelle.

– foto ufficio stampa Carabinieiri –

(ITALPRESS).