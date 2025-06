VENEZIA (ITALPRESS) – “Sono due i nuovi percorsi escursionistici riconosciuti dalla Regione e che arricchiscono l’offerta turistica del Veneto: il Cammino Alta Via dei Berici e il Cammino Fogazzaro Roi, che attraversano alcuni dei paesaggi più interessanti della provincia di Vicenza. Due itinerari meravigliosi tra natura incontaminata, borghi autentici e siti di grande rilevanza storica e culturale che oltre a diversificare l’offerta turistica, incoraggiano l’esplorazione autentica delle bellezze venete a piedi, in un’ottica di rispetto per l’ambiente e le tradizioni locali”. Con queste parole l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, annuncia l’individuazione di due nuovi cammini che arricchiscono la rete dei cammini veneti: un sistema di itinerari pedonali pensato per promuovere il turismo lento e sostenibile, valorizzando il patrimonio storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico della regione. La rete è stata formalizzata con la legge regionale n.4/2020 e gestita attraverso il Registro della Rete dei Cammini Veneti.

“Con il Cammino Alta Via dei Berici e quello Fogazzaro Roi, la Rete dei Cammini Veneti si amplia ulteriormente rispetto alla decina di percorsi escursionistici già riconosciuti e adatti a tutti: agli escursionisti, così come agli amanti della natura, delle tradizioni storico-culturali e dell’enogastronomia – prosegue l’Assessore -. Gli itinerari, percorribili per gran parte dell’anno, garantiscono un’esperienza immersiva, con segnaletica dedicata e una rete di servizi per l’accoglienza, il ristoro e il pernottamento”. Cammino Alta Via dei Berici: un anello tra storia, natura e sapori. Gestito dall’IPA – Associazione Comuni Area Berica, questo Cammino si snoda per 130 km in un percorso circolare con partenza e arrivo al suggestivo Lago di Fimon.

Articolato in 6 tappe giornaliere, il Cammino offre un’immersione completa nella storia, nella natura incontaminata e nelle eccellenze enogastronomiche dei Colli Berici. I camminatori potranno scoprire borghi antichi, paesaggi mozzafiato e gustare i prodotti tipici del territorio, vivendo un’esperienza sensoriale unica. La Regione e l’IPA – Associazione Comuni Area Berica garantiranno la manutenzione del percorso, la segnaletica adeguata e la promozione dell’itinerario, assicurando un’esperienza sicura e indimenticabile.

Cammino Fogazzaro Roi: sulle orme della letteratura e della bellezza paesaggistica. Promosso e gestito dall’Associazione Cammini Veneti, è un percorso lineare di 84 km che parte da Montegalda (VI) e si sviluppa in 4 tappe. Questo cammino è un vero e proprio viaggio letterario e paesaggistico, ispirato alle opere di Antonio Fogazzaro e ai luoghi amati dal pittore e scrittore Gaetano Valeri Roi. Attraversando paesaggi suggestivi, i viandanti potranno ripercorrere le atmosfere dei romanzi fogazzariani e ammirare la bellezza di un territorio ricco di storia, cultura e arte. L’Associazione Cammini Veneti si impegna a garantire la fruibilità del cammino, la segnaletica e tutti i servizi essenziali per i pellegrini e gli escursionisti.

“Il riconoscimento di questi due nuovi cammini è il risultato di un’attenta valutazione che ha verificato la conformità a rigorosi requisiti tecnici e funzionali, come la garanzia di transito su strade secondarie e a bassa percorrenza, la presenza di servizi di supporto (alloggi e ristoro) entro un massimo di 20 km tra una tappa e l’altra, la georeferenziazione del percorso e un organo di gestione dedicato. Particolare attenzione è stata posta anche all’accessibilità, con l’indicazione di eventuali varianti per persone con disabilità o mobilità ridotta – conclude Caner -. Ciò in linea con quanto previsto dal PTA 2025 – Piano Turistico Annuale, che mira a proseguire nel percorso già avviato finalizzato a promuovere e valorizzare i Cammini del Veneto, così da favorire l’evoluzione degli itinerari in veri e propri prodotti turistici, accessibili al mercato in modo sostenibile e sicuro”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).