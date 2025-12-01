Si apre la diciottesima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Inizia la diciottesima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, un festival che diventa maggiorenne e che speriamo possa unire Spagna e Italia nelle prossime produzioni e nell'attività della filmografia italiana in Spagna". Lo ha detto la sirettrice di Chiara Fama dell'Istituto italiano di Cultura di Madrid, Elena Fontanella, a margine dell'inaugurazione del Festival del Cinema Italiano di Madrid. "La Camera è felice di seguire questa iniziativa che già si annuncia un successo. E' la consacrazione della capacità dell'Italia di emozionare e far emozionare, così come succede in Italia, anche in Spagna, grazie all'impegno dell'Istituto Italiano di Cultura, della nostra Ambasciata e dell'Italia, con i suoi talenti, la sua genialità, la sua passione", ha aggiunto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. ads/mca1 (Video Festival del Cinema Italiano di Madrid)