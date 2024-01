MILANO (ITALPRESS) – Quando entro nel Memoriale della Shoah “non sono più la vecchia che sono adesso. Sono quella che è entrata qui per essere deportata. Non l’ho mai dimenticato”. Lo ha dichiarato questa mattina la senatrice a vita Liliana Segre ai cronisti presenti, in occasione della visita al Binario 21, a cui sono presenti alcuni componenti della commissione contro l’odio. Sono attesi anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

