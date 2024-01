MILANO (ITALPRESS) – “Testimonio l’importanza di questa giornata. Ho ringraziato la senatrice Segre. Questa occasione si deve ripetere il più spesso possibile per tutti, soprattutto per gli studenti. Il sindaco e il presidente della regione hanno promesso un interessamento perchè questo luogo sia visitato, perchè è importante. Io oggi l’ho visitato insieme alla senatrice Segre, così come insieme al capo della comunità milanese Walker Meghnagi, già 15 o 20 anni fa, 15 forse, ho visitato il museo Yad Vashem che c’è in Israele e credo che questo fa bene a tutti. Io vi invito tutti a visitare questi luoghi per capire, avere un monito perchè tutto questo non possa mai ripetersi. Ho regalato alla senatrice una targa con l’articolo 3 della nostra Costituzione”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della visita al Binario 21. Presenti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

(ITALPRESS).

Foto: xp2