BANSKO (BULGARIA) (ITALPRESS) – Sessantacinque. Corre il tassametro di Mikaela Shiffrin: la fuoriclasse statunitense si aggiudica anche la prima delle due discese che si disputeranno a Bansko, in Bulgaria. Sulla ‘Marc Girardelli’ è una gara imprevedibile e ricca di colpi di scena: una vittoria straordinaria per l’americana che interpreta al meglio il tracciato mettendo in mostra tutta la sua tecnica e non prendendosi rischi eccessivi. Dietro alla leader della classifica generale però c’è tantissima Italia: una prova straordinaria delle azzurre con Federica Brignone che chiude al secondo posto, staccata solamente di diciotto centesimi. Per la valdostana si tratta del secondo podio in carriera in discesa libera, in una stagione che le sta regalando tantissime soddisfazioni. Sul podio c’è spazio anche per la svizzera Joana Haehlen, terza a 0″23. Ma la prova dell’Italia non si riduce solamente al secondo posto della Brignone perché anche Elena Curtoni e Marta Bassino disputano una grandissima gara: le due azzurre chiudono rispettivamente quarta e quinta a 0″32 e 0″36 dalla Shiffrin, andando vicinissime al podio. A punti anche Laura Pirovano, Francesca Marsaglia e le sorelle Delago, unica nota negativa Sofia Goggia: la bergamasca, indicata come una delle favorite della gara, cade rovinosamente nella parte alta del tracciato per fortuna, pare, senza nessuna conseguenza. In classifica generale Mikaela Shiffrin allunga: l’americana sale 1075 punti con Federica Brignone che si riprende la seconda posizione a quota 795, scavalcando Petra Vlhova con 766.

(ITALPRESS).