SPINDLERUV MLYN (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Un altro passo verso la storia. Mikaela Shiffrin impone la sua legge anche a Spindleruv Mlyn, nel primo dei due slalom di Coppa del Mondo che la pista ceca ospiterà nel weekend. Her Majesty conferma il suo strapotere fra i pali stretti, facendo il vuoto sia nella prima che nella seconda manche: Lena Duerr, seconda, accusa ben 60 centesimi di ritardo a fine gara, addirittura 1″31 il distacco di Wendy Holdener, che completa il podio di giornata. E dire che la statunitense non inizia al meglio la seconda manche, salvo poi tirare fuori l’ennesimo capolavoro. “Sapevo che dovevo prendere dei rischi per darmi una chance, dovevo fare le mie curve migliori dopo quell’errore iniziale”, commenta al traguardo. Dove festeggia il successo numero 52 nella specialità, ma soprattutto la vittoria complessiva numero 85, ad una sola lunghezza dal record assoluto di Ingemar Stenmark. E domani, con un altro slalom in programma sempre a Spindleruv Mlyn, potrebbe consumarsi l’aggancio.

La giornata sorride in parte all’Italia, che riesce a piazzare una convincente Anita Gulli nella top-15. La piemontese dell’Esercito, mai nelle venti in Coppa del mondo, chiude quattordicesima con un recupero di ben undici posizioni nella seconda parte di gara, in cui ha realizzato il settimo tempo. Non erano invece riuscite a qualificarsi per le seconda manche Marta Rossetti (39^), Lara Della Mea (40^) e Vera Tschurtschenthaler (44^). La classifica generale vede salire Shiffrin (all’undicesima tacca dell’annata) a 1517 punti contro gli 896 di Petra Vlhova (oggi quarta) e i 906 dell’assente Lara Gut, quindi Federica Brignone a quota 688. La graduatoria di specialità è ovviamente dominata dalla stessa Shiffrin con 705 punti, seguono Holdener con 530 e Vlhova con 510. Domani, come detto, secondo slalom sulla pista ceca: cancelletto aperto alle 9.15, tre ore dopo il via della seconda manche.

