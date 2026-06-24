Nba Draft 2026, AJ Dybantsa a Washington con la prima scelta assoluta

ROMA (ITALPRESS) – Con il primo giro del consueto Draft, si è aperta nella notte italiana la stagione 2026-2027 della Nba. La prima scelta è stata effettuata dai Washington Wizards ed è ricaduta su AJ Dybantsa, 19enne statunitense proveniente dal basket universitario e precisamente dai BYU Cougars. A ruota seconda scelta per gli Utah Jazz, che hanno puntato su Darryn Peterson, proveniente dai Kansas Jayhawks (Università). A chiudere il “podio virtuale” la scelta dei Memphis Grizzlies, che si sono accaparrati Cameron Boozer (figlio d’arte), dopo le sue esperienze a livello universitario con i Duke Blue Devils. Non da meno le altre scelte: i Chicago Bulls hanno preso Caleb Wilson (proveniente dal North Carolina), i Los Angeles Clippers hanno scommesso su Keaton Wagler (in arrivo dall’Illinois), mentre i Brooklyn Nets si sono “aggiudicati” Mikel Brown Jr (dai i Louisville Cardinals).

Da segnalare l’approdo dello spagnolo Sergio de Larrea ai Dallas Mavericks (arrivato da Valencia tramite scambio) e la tredicesima scelta, ovvero Nate Ament, che ha passaporto italiano e che proviene dai Tennessee Volunteers, passato ai Milwaukee Bucks dai Miami Heat nell’affare relativo a Giannis Antetokounmpo (da ieri volato da Milwaukee a Miami). Alle 2 di questa notte andrà in scena il secondo giro del Draft Nba.

– Foto Ipa Agency –

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