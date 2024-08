ROMA (ITALPRESS) – Shawn Mendes ha annunciato il suo nuovo album “Shawn”, in uscita il 18 ottobre.

Il disco sarà anticipato dal singolo “Why Why Why” e dal brano “Isn’t That Enough”.

Il quinto album in studio del cantautore attinge dai suoi viaggi e dalle esperienze degli ultimi anni, dopo la cancellazione del suo tour del 2022. Scritto e registrato nel corso di due anni, il progetto è stato realizzato in diversi luoghi.

L’album è stato scritto e co-prodotto dallo stesso Shawn Mendes, insieme ai collaboratori Scott Harris, Mike Sabath, Nate Mercereau e Eddie Benjamin, con canzoni aggiuntive co-scritte dalla vincitrice del Grammy Amy Allen e da Ethan Gruska. Nel disco è presente anche la strumentazione di Chris Thile dei Punch Brothers.

A proposito dell’album, in un messaggio su Instagram, Shawn Mendes ha dichiarato: «La musica può davvero essere una medicina. Due anni fa mi sentivo come se non avessi assolutamente idea di chi fossi. Un anno fa non potevo entrare in uno studio senza cadere nel panico più totale. Quindi, essere qui adesso con 12 bellissime canzoni finite mi sembra un dono. Onestamente ringrazio Dio per i miei amici e la mia famiglia. La vita può essere brutale, ma avere un piccolo gruppo di persone di cui ti fidi profondamente che ti accompagnano in questo percorso la rende molto migliore. Non ho idea di come avrei fatto a superare gli ultimi due anni, figuriamoci a fare un album senza di voi. Scott, Mike, Eddie, Andrew, Ziggy, Sylvie, Rachel, Brian, Prash, Sarah, Meghan, Connor, Tony, Aaliyah, mamma, papà, Jocelyne, H.O.M, Matty. A tutti i miei amici e alla mia famiglia, grazie per avermi amato così tanto. E a voi che siete stati così incredibilmente solidali, pazienti e affettuosi, grazie dal profondo del mio cuore. Spero davvero che questo album vi piaccia. Lo spero davvero. Spero che vi faccia sentire caldi e vicini alla terra come fa con me».

