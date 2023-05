MILANO (ITALPRESS) – È uscito in digitale “Acrostico”, il nuovo singolo di Shakira. Durante lo scorso fine settimana è stata premiata come la prima Latin Woman of the Year di Billboard al gala inaugurale di Mujeres Latinas en la Música, noto anche come Latin Women in Music. Questo risultato si aggiunge a un anno eccezionale per l’icona mondiale, che è stata la prima artista ad avere 2 brani alla #1 della Global Top 50 su Spotify e ad entrare nelle top 10 delle classifiche Billboard 200 e Billboard Hot 100. Ha inoltre ottenuto i 2 più alti piazzamenti per brani in lingua spagnola di un’artista femminile nella Billboard Hot 100 con “Sessions #53” e “TQG”. Shakira detiene già il record di artista latina più venduta nella storia, e ha continuato a consolidare il suo status di leggenda nell’ultimo anno grazie al successo travolgente dei suoi quattro ultimi successi “Te Felicito”, “Monotonía”, “Music Sessions #53” e “TQG”.

-foto ufficio stampa Shakira-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com