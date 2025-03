NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Rockets se la giocano testa a testa, senza timori reverenziali, ma alla fine devono arrendersi allo strapotere fisico e tecnico di Shai Gilgeous-Alexander. E’ lui il trascinatore di Oklahoma, è lui a prendere per mano i Thunder e a portarli al successo per 137-128 su Houston. La prima della classe della Western Conference conquista la 50esima vittoria su 61 incontri e il numero 2 chiude il match con 51 punti (ma anche 5 rimbalzi e 7 assist messi a disposizione della squadra) e una prestazione da star. Bene anche Jalen Williams con i suoi 24 punti, ne fa 14 dalla panchina Cason Wallace, chiudono con 11 a testa Chet Holmegren (per lui anche 11 rimbalzi) e Luguentz Dort. Houston c’è e, nonostante qualche assenza importante, tiene testa ai padroni di casa mandandone sei in doppia cifra. Il migliore è Cam Whitmore che mette a referto una doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi, mentre ne fa 25 Reed Sheppard, a seguire 18 Green, 14 Holiday, 11 Smith Jr e 10 Dante.

A spiccare tra le 7 gare della notte Nba, il successo dei Pistons che vincono 134-106 sul parquet dei Jazz, portando a casa la decima vittoria nelle ultime 11 partite.

Un ruolino di marcia che vale il sesto posto in classifica a Est. Tra i protagonisti dell’affermazione su Utah anche Simone Fontecchio. L’azzurro sfodera un’ottima prestazione da ex ed è l’unico ad andare in doppia cifra dalla panchina chiudendo con 10 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 22 minuti. Il migliore dei suoi è Cade Cunningham con 29 punti e 9 assist, ne fa 17 Thompson, c’è la doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi di Jalen Duren, sono 15 quelli di Beasley, ne fra 13 Hardaway Jr. Dall’altra parte Kyle Filipowski ne fa 25 dalla panchina, sono 16 quelli di Sexton, mentre Kessler sfiora la doppia doppia chiudendo con 14 punti e 9 rimbalzi, ma non basta per fermare l’ottimo momento di Detroit.

Nelle altre gare della notte vittorie per Golden State (119-101 sugli Hornets con 21 punti e 10 assist per Curry), Portland (119-102 contro i Sixers con 34 punti per Simons), Miami (106-90 sui Wizards con 19 punti e 15 rimbalzi per Adebayo), Atlanta (132-130 sui Grizzlies, ko nonostante la tripla doppia da 35 punti, 10 rimbalzi a altrettanti assist di Bane) e Sacramento (122-98 sui Mavericks con 22 punti per LaVine).

