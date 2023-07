MILANO (ITALPRESS) – Esce domani, venerdì 7 luglio, “Diversamente triste”, il nuovo album di Shade, l’hit maker con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Il disco (in uscita per Epic Records Italy/Sony Music Italy) sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di download e streaming e in versione fisica. L’artista presenterà live tutti i brani del nuovo progetto con il suo “Summer tour 2023”, che quest’estate toccherà le principali città italiane.

-foto ufficio stampa Shade-

(ITALPRESS).

