ROMA (ITALPRESS) – E’ da oggi in radio e sulle piattaforme digitali “Galassie” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Irama, presentato in anteprima dal vivo all’Arena di Verona lo scorso 15 maggio, che anticipa l’album in uscita in autunno. “Galassie è un brano che parla di un viaggio, esplorando sonorità ibride tra il mondo orchestrale e quello elettronico. Un viaggio verso un luogo in cui “tutto il rumore sarà musica”, lontano, tra le galassie” racconta l’artista. Nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, Irama ha regalato al suo pubblico un’anteprima del brano affiancato da Michelangelo, uno dei tre ospiti a sorpresa del primo concerto dell’artista in uno dei tempi della musica italiana, un evento unico e coinvolgente che nemmeno la pioggia battente è riuscita ad ostacolare.

Sul palco una super band di 18 elementi, tra cui 8 archi e 4 coristi, una speciale scenografia studiata ad hoc che integrata a contenuti visual 3D, e una scaletta con le grandi hit della carriera di Irama con uno sguardo verso il futuro. Tra le sorprese pensate per questa speciale occasione, l’emozionante incontro musicale con Riccardo Cocciante, che ha interpretato con Irama “Ovunque sarai” e “Bella sen’anima” e Sfera Ebbasta sul brano “Una lacrima”.

