ROMA (ITALPRESS) – Altrove, il nuovo album di inediti (il sesto in studio) di Ultimo è fuori ovunque da oggi, venerdì 17 maggio, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD, CD autografato, Vinile, Vinile autografato, Vinile trasparente, Vinile colorato verde, Vinile colorato blu – regala al pubblico 8 nuovi brani, 8 istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione. Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano – con all’attivo 68 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 2 miliardi di stream collezionati su Spotify – ha tracciato per raccontarsi in modo inedito. Ultimo in Altrove porta il suo pubblico in una nuova dimensione sonora, più matura, senza rinunciare alle sue liriche profonde, mostrando un volto consapevole e adulto di quella che è di fatto la penna più incisiva del nuovo cantautorato. Si parte dalla title track Altrove, presentata lo scorso 10 maggio nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2! con una eccezionale performance al pianoforte nel cuore di un suggestivo Stadio Olimpico vuoto. Il singolo è accompagnato dal videoclip che mostra – complice la presenza della sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo – un ritratto intimo e generoso della loro relazione, aprendo al pubblico e ai fan una finestra sugli aspetti più spontanei e spensierati del proprio vissuto.

Spiccano all’interno della tracklist Neve al sole e Occhi lucidi, la ballad presentata lo scorso dicembre al FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, durante uno speciale evento a cui è seguita la donazione di luminarie per dare luce al quartiere durante le feste e un quadro realizzato dallo stesso artista, tutt’ora esposto negli spazi della Fondazione. Nell’album c’è anche spazio per un unico feat. d’eccezione, quello con Mezzosangue in DILUVIO UNIVERSALE, primo duetto in assoluto presente all’interno di un album di Ultimo. Una traccia “nata come nascono le cose belle, senza pensare a nulla, in studio con due birre e una chitarra”, citando le parole che il rapper ha dedicato al cantautore in un post il giorno dell’annuncio.

