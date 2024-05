MILANO (ITALPRESS) – Billie Eilish ha pubblicato il suo terzo album in studio, “Hit Me Hard and Soft”, su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Da oggi, il nuovo singolo “Lunch” è disponibile per la rotazione radiofonica in Italia.

“Lunch” esplora sonorità e contenuti nuovi per Billie ed è un pezzo uptempo, pop, sexy e in cui i bassi sono pompati al massimo.

-foto ufficio stampa Billie Eilish –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]