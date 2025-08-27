Sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona, due arresti a Sanremo

IMPERIA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle di Imperia, in seguito ad una segnalazione al 117, sono intervenute per una richiesta di aiuto da parte di una donna di origini rumene in stato confusionale che si era rifugiata all’interno di un locale, a Sanremo. La donna ha dichiarato ai finanzieri di essere fuggita da un’abitazione perché vittima di un sequestro di persona e di episodi di violenza sessuale, considerato che alcuni connazionali la obbligavano a prostituirsi.

La vittima è stata accompagnata in ospedale. Intanto, gli investigatori hanno proceduto a individuare l’abitazione e le tre persone descritte dalla ragazza. All’interno dell’appartamento, finito sotto sequestro, i finanzieri hanno trovato oggetti idonei a prestazioni sessuali, quattro telefoni e 6.300 euro. Perquisita anche un’auto, riconducibile ai tre.

Al termine degli accertamenti due rumeni sono stati fermati e accompagnati presso la Casa Circondariale di Sanremo, in quanto indiziati dei reati di sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona, nonché, uno dei due, per violenza sessuale aggravata. Un terzo indagato è stato denunciato per concorso nel reato di sfruttamento della prostituzione. La vittima è stata associata a una casa famiglia. Successivamente, il gip del Tribunale di Imperia ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere dei due indagati per i reati di sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona.

-Foto Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).