ROMA (ITALPRESS) – Lo sforzo di modernizzazione militare della Cina, compreso quello navale, è al centro dell’attenzione della pianificazione e del bilancio della difesa degli Stati Uniti. Lo sforzo di modernizzazione navale della Cina è in corso da circa 30 anni, dall’inizio alla metà degli anni ’90, e ha trasformato la flotta in una forza molto più moderna e capace.

“La marina cinese è una forza militare formidabile nella regione dell’Indo-Pacifico e sta conducendo un numero crescente di operazioni nelle acque più ampie del Pacifico occidentale, nell’Oceano Indiano e nelle acque intorno all’Europa”. La Marina cinese è di gran lunga la più grande di tutti i Paesi dell’Asia orientale e tra il 2015 e il 2020 ha superato la Marina statunitense per numero di navi militari, ovvero i tipi di unità che contano per le dimensioni della Marina statunitense.

Il Dipartimento della Difesa afferma che la Marina cinese “è la più grande al mondo con una forza di combattimento di oltre 370 piattaforme, tra cui grandi unità da combattimento di superficie, sottomarini, navi anfibie oceaniche, navi da guerra di mine, portaerei e navi ausiliarie della flotta”. In particolare, questa cifra non comprende i circa 60 pattugliatori della classe HOUBEI che trasportano missili da crociera antinave (ASCM).

La previsione è che la forza di combattimento complessiva della Marina cinese dovrebbe crescere fino a 395 navi entro il 2025 e a 435 navi entro il 2030. In confronto, la Marina degli Stati Uniti contava 296 navi da combattimento al 30 settembre 2024 e il bilancio presentato per l’anno fiscale 2025 prevede che la flotta comprenderà 294 navi entro la fine dell’anno fiscale 2030. I funzionari militari statunitensi e altri osservatori esprimono preoccupazione o allarme riguardo al ritmo dello sforzo di Pechino, alla capacità dell’industria navale cinese rispetto a quella statunitense e alle linee di tendenza riguardanti le dimensioni e le capacità delle due forze navali.

Lo sforzo di modernizzazione navale della Cina comprende un’ampia gamma di programmi di acquisizione di navi, aerei, armi e C4ISR (comando e controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione), oltre a miglioramenti nella logistica, nella dottrina, nella qualità del personale, nell’istruzione e nell’addestramento e nelle esercitazioni. La Marina cinese presenta, tuttavia, alcuni limiti e debolezze che sta cercando di superare.

Si ritiene che lo sforzo di modernizzazione militare della Cina, compreso quello navale, sia finalizzato allo sviluppo di capacità che consentano, tra l’altro, di affrontare militarmente la situazione con Taiwan, se necessario; di raggiungere un maggior grado di controllo o di dominio sulla regione dei mari vicini, in particolare il Mar Cinese Meridionale; di difendere le linee di comunicazione marittime commerciali (SLOC) nazionali, in particolare quelle che collegano la Cina al Golfo Persico; di spostare l’influenza degli Stati Uniti nel Pacifico occidentale; di affermarsi come principale potenza regionale e come grande potenza mondiale. Gli osservatori ritengono che la Cina voglia che la sua marina sia in grado di di dissuadere l’intervento degli Stati Uniti in un eventuale conflitto nella regione cinese vicina al mare per Taiwan o per altre questioni, o, di ridurre l’efficacia delle forze d’intervento statunitensi.

La Marina statunitense, di contro, ha intrapreso una serie di azioni per contrastare lo sforzo di modernizzazione navale della Cina. Tra le altre cose, ha spostato una percentuale maggiore della sua flotta nel Pacifico; ha assegnato le sue nuove navi e i suoi aerei più capaci al Pacifico; ha mantenuto o aumentato le operazioni di presenza generale, le esercitazioni di addestramento e sviluppo e l’impegno e la cooperazione con le marine alleate e altre marine nell’Indo-Pacifico; ha aumentato le dimensioni previste per il futuro della Marina; ha avviato, aumentato o accelerato numerosi programmi per lo sviluppo di nuove tecnologie militari e per l’acquisizione di nuove navi, aerei, veicoli senza equipaggio e armi; ha sviluppato nuovi concetti operativi per contrastare le forze marittime della RPC.

