Sfollamento civili a Gaza, i patriarcati di Gerusalemme “Nessuna giustificazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Non vi è alcuna ragione che giustifichi lo sfollamento deliberato e forzato di civili” nella Striscia di Gaza. E’ quanto si legge in una Dichiarazione congiunta del Patriarcato greco ortodosso di Gerusalemme e del Patriarcato latino di Gerusalemme.

“È tempo di porre fine a questa spirale di violenza, di porre fine alla guerra e di dare priorità al bene comune delle persone. C’è stata abbastanza devastazione, nei territori e nella vita delle persone. Non vi è alcuna ragione che giustifichi tenere dei civili prigionieri o ostaggi in condizioni drammatiche. È ora che le famiglie di tutte le parti in causa, che hanno sofferto a lungo, possano avviare percorsi di guarigione”, proseguono le due istituzioni religiose.

Il Patriarcato greco ortodosso di Gerusalemme e il Patriarcato latino di Gerusalemme, “con uguale urgenza”, fanno appello alla comunità internazionale “affinché agisca per porre fine a questa guerra insensata e distruttiva, e affinché le persone scomparse e gli ostaggi israeliani possano tornare a casa”.

