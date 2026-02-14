Home Video News Pillole Seus 118 Sicilia, nelle ambulanze arriva un rilevatore portatile di monossido
PALERMO (ITALPRESS) - Nuovi dispositivi di sicurezza a bordo delle ambulanze del 118 in Sicilia. La SEUS prosegue nel percorso di implementazione tecnologica dei mezzi di soccorso introducendo un rilevatore portatile di monossido di carbonio, pensato per rafforzare la tutela degli operatori durante gli interventi. Ad annunciare l’iniziativa il presidente della SEUS 118, Riccardo Castro. xd6/fsc/gsl