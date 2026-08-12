Quasi ultimata la riqualificazione della Torre C di via Tofano a Milano, assegnazioni nei prossimi mesi

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la conclusione dei lavori alle Torri A e B, anche la ricostruzione della terza palazzina, la Torre C, del complesso di Edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale di via Tofano 5 è arrivata al tetto. Nelle scorse settimane è stato completato il solaio del decimo e ultimo piano della struttura. “Si tratta di un passaggio decisivo, che segna un importante avanzamento nei lavori di riqualificazione del complesso – commenta l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero -. Grazie agli interventi di demolizione e ricostruzione, già terminati, delle Torri A e B e ai lavori in corso alla Torre C, stiamo portando a compimento un progetto strategico per Milano e per il quartiere Quinto Romano. Quello di via Tofano sarà un complesso Erp moderno e ad alta efficienza energetica. Nei prossimi mesi, effettueremo le assegnazioni e le prime famiglie potranno trasferirsi in questi nuovi appartamenti”. I nuovi edifici saranno tutti NZEB, a basse emissioni, grazie a soluzioni tecnologiche e impiantistiche in grado di garantire un elevato livello di efficienza energetica (fotovoltaico e pompe di calore). I servizi di progettazione, ingegneria e architettura così come la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione sono stati realizzati da MM SpA, che è stata anche stazione appaltante dei lavori.

A chiusura dei cantieri, le tre torri ospiteranno complessivamente 180 nuovi alloggi pubblici (60 per edificio) e 10 alloggi destinati ai Servizi Abitativi Sociali, spazi per associazioni e realtà del Terzo Settore. Inoltre, il complesso metterà a disposizione degli inquilini anche una portineria e un’autorimessa. “Grazie a un investimento complessivo di oltre 45 milioni di euro, stiamo trasformando un complesso segnato da criticità strutturali in un condominio nuovo, sostenibile e di qualità – aggiunge l’assessore Bottero –. Interventi come quelli che stiamo portando avanti in via Tofano e in via dei Giaggioli sono fondamentali sia per offrire agli inquilini case pubbliche nuove e di qualità, sia per contribuire concretamente alla rigenerazione urbana e alla vitalità sociale dei quartieri”. I lavori sulla Torre C – per complessivi 16 milioni di euro – sono cofinanziati da fondi del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC), nell’ambito del Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, per 9,5 milioni di euro. I lavori sulle Torri A e B – circa 29 milioni di euro – sono stati realizzati grazie al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regione Lombardia e del Comune di Milano.

– foto ufficio stampa Comune di Milano –

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