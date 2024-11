RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia a Rabat presenta la nona edizione della “Settimana della Cucina italiana nel mondo”, evento annuale organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale con la rete delle Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura italiani nel mondo. Sotto il tema “Dieta Mediterranea e Cucina Radicale: Salute e Tradizione”, la Settimana si svolgerà quest’anno in Marocco dal 17 al 22 novembre 2024.

L’edizione di quest’anno, designata come Anno delle Radici Italiane, avrà come protagonista la cucina con le diverse tradizioni del mondo e nell’evoluzione vissuta nella storia delle comunità italiane residenti all’estero. In linea con il valore culturale della convivialità, la cucina italiana è sempre stata ancorata allo spirito di condivisione. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo riconosciuto della Dieta Mediterranea nella tutela della salute e nella prevenzione delle malattie metaboliche, nel quadro di uno stile di vita sano ed equilibrato che promuova l’interazione sociale.

Quattordici anni dopo l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO del 16 novembre 2010, la Dieta Mediterranea si conferma un modello di sostenibilità ad alto valore sociale grazie all’utilizzo di prodotti regionali e alla tutela delle risorse e delle tradizioni locali. Verrà promosso il valore delle ricette tradizionali e l’esaltazione del cibo autentico e di qualità attraverso un ricco programma, in collaborazione con le istituzioni italiane presenti nella regione: il Consolato Generale d’Italia a Casablanca, l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat, l’Agenzia italiana per il Commercio estero ITA-ICE, il Comitato Dante Alighieri di Casablanca e la Camera di Commercio Italiana in Marocco. Gli eventi si svolgeranno a Rabat, Casablanca e Marrakech con la partecipazione del Capo d’Onore Dalila Salonia del ristorante Marzapane di Roma, gestito da Mario Sansone.

L’evento di apertura avrà luogo martedì 19 novembre presso l’At Kasr Al Bahr Hotel di Rabat: sarà un’opportunità per presentare la qualità gastronomica italiana nel vivace contesto di Rabat. Oltre a uno show cooking di piatti tipici e pasticceria italiana, sarà inoltre presentata la mostra fotografica su cucina e migrazioni “I Racconti delle Radici”, a cura di La Cucina Italiana, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale. La mostra racconta le diverse tradizioni culinarie regionali che hanno saputo fondersi e mescolarsi all’interno delle comunità italiane emigrate nel mondo, facendo rivivere piatti emblematici dello spirito gastronomico italiano all’estero, affermatisi come elementi essenziali di integrazione. L’evento si conclude al Royal Mansour Hotel di Marrakech con una cena d’onore al ristorante Sesamo dello Chef stellato Massimiliano Alajmo (venerdì 22 novembre).

Per celebrare l’autenticità e l’eccellenza italiana, la Camera di Commercio Italiana in Marocco organizzerà a Casablanca (venerdì 22 novembre) un incontro con un Dietista per esplorare la varietà dei prodotti e la grande diversità regionale della gastronomia italiana, che si concluderà con una degustazione di specialità da assaporare con musica italiana in sottofondo. Infine, la collaborazione tra il Consolato Generale d’Italia, contribuiranno l’Agenzia per il Commercio Estero ITA-ICE e il Comitato Dante Alighieri di Casablanca con una masterclass (martedì 26 novembre) condotta dal pasticcere Enniri Abdelilah, focalizzato sulla preparazione di gelati e pasticceria.

– foto ufficio stampa Ambasciata Italiana a Rabat –

(ITALPRESS).