Raid israeliani a Gaza, 24 i palestinesi uccisi nei nuovi attacchi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 24 i palestinesi uccisi nei raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza dall’alba di oggi, mentre proseguono i colloqui per raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Doha, in Qatar. Lo riferisce l’emittente qatariota Al-Jazeera citando fonti sanitarie. Almeno dieci morti erano donne e bambini, secondo le fonti. Inoltre, altre fonti dell’ospedale dei martiri di Al-Aqsa hanno detto che 13 palestinesi sono morti a causa di un attacco aereo israeliano su persone che erano in fila per ricevere aiuti alimentari a Deir al Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Le notizie non possono essere verificate in modo indipendente.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)