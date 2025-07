Malta lancia la prima piattaforma per il rilevamento oceanico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ufficialmente lanciato BLUE (Boa per l’esplorazione sottomarina a lungo termine), la prima piattaforma fissa del Paese per il rilevamento oceanico, segnando un importante traguardo nella ricerca marina e nel monitoraggio ambientale.

Posizionata a 3,7 chilometri dal Grand Harbour, BLUE fornirà dati ad alta risoluzione in tempo reale sulle condizioni marine e atmosferiche, aiutando scienziati e decisori politici ad affrontare il cambiamento climatico e la salute degli ecosistemi marini. Questa piattaforma innovativa rafforza l’infrastruttura marina di Malta e sostiene gli obblighi previsti dalle direttive dell’Ue, come la direttiva quadro sulla strategia marina e la direttiva quadro sulle acque. Le avanzate capacità di BLUE includono sensori per le condizioni atmosferiche (velocità del vento, temperatura, umidità), il monitoraggio della superficie (correnti, onde) e l’analisi delle acque profonde (salinità, ossigeno, pH, livelli di CO2).

