Malta, estesa sino al 2027 la moratoria sui ricci di mare

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministero dell’Ambiente maltese ha annunciato una proroga di due anni della moratoria sulla raccolta dei ricci di mare, estendendo il divieto fino al 7 luglio 2027. Introdotta per la prima volta nel 2003, la misura ha già portato a un aumento significativo delle popolazioni di ricci, ha riferito il ministero. I ricci di mare sono fondamentali per la salute degli ecosistemi marini, poiché tengono sotto controllo le alghe e costituiscono una fonte di cibo per 18 specie di pesci.

La loro scomparsa non solo compromette l’equilibrio marino, ma aumenta anche la vulnerabilità agli organismi alieni invasivi. Il monitoraggio scientifico condotto in 10 siti diversi ha mostrato una crescita della popolazione in circa il 60% delle aree esaminate.

Tuttavia, il recupero non è omogeneo, rendendo necessaria una proroga per consentire alle popolazioni più deboli di stabilizzarsi. Aquatic Resources Malta (ARM) ha raccolto e studiato ricci di mare viola nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca. In collaborazione con Stella Mare dell’Università della Corsica, sta esplorando tecniche sostenibili per l’allevamento, la schiusa, la crescita e il ripopolamento della specie.

