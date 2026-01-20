MILANO (ITALPRESS) – Il sessantesimo anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già sold out), il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. Arriva “Pooh 60 – La nostra storia – estate”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre.

Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di domani su TicketOne e nei punti vendita abituali. Info: www.friendsandpartners.it.

LE DATE

Queste le date: 13 luglio – Asti, Piazza Alfieri; 15 luglio – Bassano del Grappa (VI), Parco Ragazzi del ’99 – Bassano Music Park; 16 luglio – Este (PD), Castello Carrarese – Este Music Festival; 18 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin; 21 luglio – Riccione (RN), Piazzale Roma – Riccione Music City; 23 luglio – Campobasso, Arena Eventi; 25 luglio – Siracusa, Teatro Greco; 26 luglio – Palermo, Teatro di Verdura; 29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival; 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba; 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia; 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello; 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico; 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri; 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi; 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose; 1 settembre – Macerata, Sferisterio; 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco; 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia; 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbon.

