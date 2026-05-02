Arisa annuncia il nuovo singolo “Rugiada”

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo alla conduzione del Concerto del Primo Maggio di Roma, uno degli eventi più simbolici della musica italiana, che l’ha vista per la prima volta in questo ruolo, Arisa annuncia oggi “Rugiada”, il nuovo singolo inedito, in uscita l’8 maggio.

“Rugiada” mostra un’altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo “Magica Favola” e il singolo “il tuo Profumo” , “Rugiada” è un brano che si muove tra intimità e apertura, sviluppandosi in una produzione ritmica e luminosa attraversata da una pulsazione in cassa dritta che richiama atmosfere quasi dance, pur mantenendo una forte componente emotiva. Scritta da Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettorre, il brano racconta una ricerca di sé fatta di contrasti, dove anche le fragilità trovano una forma luminosa, “che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po’”.

“Rugiada”, insieme ai brani contenuti in “Foto Mosse”, il nuovo album pubblicato lo scorso 17 aprile, sarà protagonista anche del nuovo percorso live che vedrà Arisa in tour in tutta Italia: si partirà a fine maggio con le date première (già tutte sold out), per poi proseguire durante l’estate nelle principali location a cielo aperto e continuare in autunno con il tour nei teatri. Un viaggio dal vivo che porterà sul palco i nuovi brani insieme ai momenti più iconici della sua carriera.

– Foto ufficio stampa Elena Tosdi –

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