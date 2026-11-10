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Serie D, riflessi e coraggio: la Top Parate dell’11esima giornata
ROMA (ITALPRESS) - Serie D, riflessi e coraggio: la Top parate dell’11esima giornata. Le prodezze di Simoni (Trapani), Anino (Alessandria), Galiano (Bisceglie), Zanin (Este), Puca (Ebolitana), Basso (Cjarlins Muzane), Auseklis (Virtus Francavilla), Bochicchio (Arconatese), Chironi (Solbiatese), Meli (Rondinella), Luppicchini (L’Aquila) e Della Rocca (Trastevere). gm/azn (Fonte video: Lega Nazionale Dilettanti)