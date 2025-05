Serie C, Marani “Stagione con criticità ma interverremo con rigore”

MILANO (ITALPRESS) - "Faremo la nostra parte per sostenere una categoria che piace molto ma che, purtroppo, non riceve alcun aiuto da parte di nessuno", queste le parole del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, intervenuto a margine dell'evento "Serie C business value".