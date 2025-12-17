ROMA (ITALPRESS) – Simone Sozza dirigerà Juventus-Roma, anticipo della 16esima giornata di campionato in programma sabato alle 20.45. Grande classico del calcio italiano, la sfida tra i bianconeri e i giallorossi, anche per gli impegni di quattro squadre nella final four di Supercoppa (Bologna, Inter, Napoli e Milan), è il big-match del weekend. Con l’arbitro della sezione di Seregno ci saranno gli assistenti Baccini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Ghersini e Mazzoleni.

Sabato, alle 18, in programma anche Lazio-Cremonese, affidata a Luca Pairetto di Nichelino. Domenica le altre 4 gare: alle 12.30 Cagliari-Pisa (Fourneau di Roma), alle 15 Sassuolo-Torino (Calzavara di Varese), alle 18 Fiorentina-Udinese (Mariani di Aprilia) e alle 20.45 Genoa-Atalanta (Abisso di Palermo).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).