ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre settimane senza campionato, torna la Serie A. Ad aprire il programma della 6^ giornata di Serie A sarà Genoa-Fiorentina con calcio d’inizio alle 15 di sabato e con Fabio Maresca di Napoli arbitro dell’incontro. Alle 18 in campo una delle tre capoliste con l’Inter che ospiterà il Parma a San Siro. Per il match che segnerà il debutto di Gilardino sulla panchina dei ducali, designato Kevin Bonacina di Bergamo. In serata chiuderà il programma del sabato Napoli-Frosinone (Ermanno Feliciani di Teramo).

Domenica spazio alle squadre che dividono il primato con i nerazzurri: alle 12.30 il big-match della giornata con la sfida tra il Como di Fabregas e la Roma capolista di Gasperini. Al Sinigaglia fischierà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Con lui gli assistenti Imperiale e Baccini, il quarto ufficiale di gara Sozza e gli arbitri Var Gariglio e Abisso. Alle 15 la terza prima della classe, ovvero la Lazio di Gattuso che riceve il Monza di Juric (arbitro Giuseppe Collu di Cagliari).

Sempre alle 15 Lecce-Bologna (Luca Pairetto di Nichelino), poi alle 18 Sassuolo-Milan (Francesco Fourneau di Roma) e alle 20.45 Cagliari-Juventus (Matteo Marcenaro di Genova). Infine lunedì completeranno il quadro della 6^ giornata Atalanta-Venezia (ore 18.30 arbitro Paride Tremolada di Monza) e Torino-Udinese (20.45, dirige Valerio Crezzini di Siena).

SERIE A – 6^ GIORNATA

Genoa – Fiorentina (10/10, ore 15) arbitro: Maresca di Napoli

Inter – Parma (10/10, ore 18) arbitro: Bonacina di Bergamo

Napoli – Frosinone (10/10, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo

Como – Roma (ore 12.30) arbitro: Fabbri di Ravenna

Lazio – Monza (ore 15) arbitro: Collu di Cagliari

Lecce – Bologna (ore 15) arbitro: Pairetto di Nichelino

Sassuolo – Milan (ore 18) arbitro: Fourneau di Roma

Cagliari – Juventus (ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova

Atalanta – Venezia (12/10, ore 18.30) arbitro: Tremolada di Monza

Torino – Udinese (12/10, ore 20.45) arbitro: Crezzini di Siena

– Foto Ipa Agency –

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