OKC elimina i Lakers nei playoff Nba, Cavaliers sul 2-2 contro i Pistons

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo lo sweep dei New York Knicks ai danni dei Philadelphia 76ers, anche gli Oklahoma City Thunder chiudono la serie sul 4-0. A farne le spese sono i Los Angeles Lakers, sconfitti 115-110 in Gara 4 di una semifinale di Conference proibitiva contro la prima della classe a Ovest. L’assenza di Luka Doncic si è fatta inevitabilmente sentire. Il fuoriclasse segue la sfida dalla panchina con una tuta nera, dopo aver saltato le ultime 15 partite della stagione a causa di uno stiramento di secondo grado al bicipite femorale. Da solo, LeBron James, fa il possibile ma non basta: 24 punti e 14 rimbalzi nell’ultima partita della sua 23esima stagione, con un tiro sbagliato in penetrazione a 20 secondi dalla fine che avrebbe dato il vantaggio ai Lakers. In casa Thunder i protagonisti sono i soliti: Shai Gilgeous-Alexander realizza 35 punti, Chet Holmgren si concede la schiacciata decisiva a 32,8 secondi dalla fine, mentre Ajay Mitchell segna 10 dei suoi 28 punti nel frenetico ultimo quarto. Oklahoma potrà riposare nel resto della settimana, prima di iniziare le finali di Conference contro la vincente della serie del secondo turno tra San Antonio e Minnesota, attualmente in parità.

È sul 2-2 anche la serie tra Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers. Merito di Donovan Mitchell che trova un record dei playoff Nba con 39 punti (43 totali) realizzati negli ultimi due quarti, trascinando i Cavs alla vittoria per 112-103. Finora la serie vive un andamento casalingo, con gli ospiti sempre sconfitti in tutte e quattro le gare, in attesa del prossimo impegno a Detroit. Promosso James Harden che mette a segno la sua 40esima doppia doppia nei playoff con 24 punti e 11 assist, mentre Evan Mobley contribuisce con 17 punti. Sull’altro fronte Caris LeVert realizza il suo massimo stagionale con 24 punti. Cade Cunningham ne segna 19, mentre Tobias Harris che ne aggiunge 16. In Gara 5 servirà molto di più alla capolista di regular season a Est.

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