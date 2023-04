Tutte le grandi (meno la Roma) si son fermate. Nel sabato del villaggio calcistico gli strateghi della panchina hanno ben pensato alla Champions e tenuto in frigo molti titolari. Così non hanno vinto: è successo al Napoli e al Milan, mentre l’Inter ha perso addirittura in casa col Monza ! Ora tutti ci auguriamo che in Coppa passino tutte le italiane. Il Napoli e il Milan (andata 0-1) se la giocheranno in un derby che vedrà in campo Osimhen entrato (con traversa) contro il pericolante Verona. La capolista si è fermata e ha fatto respirare i veneti, anche se le è stato annullato un gol. Pioli -furioso con Massa- aveva schierato dieci “riserve” e aveva beccato un gol dopo mezzo minuto da un Bologna che poi ha ceduto alla reazione rossonera, facendosi raggiungere. Un’Inter dall’attacco evanescente ha perso l’undicesima partita in campionato: gol dell’ex Caldirola. Certo, il Benfica non è forte come la squadra brianzola, anche se ha una maglia simile…Così, nella zona alta della classifica è cambiato poco. Ci hanno guadagnato le romane: la Lazio ha ottenuto il quarto successo consecutivo. Dopo aver corso dei pericoli, la squadra di Sarri ha vinto con rigore discusso di Immobile e gol di Felipe Anderson e Marcos Antonio (che prodezza !) a La Spezia. Il cannoniere biancoceleste ha avuto poi un incidente d’auto: costola fratturata. Lazio senza il cannoniere: per quanto ? Per Semplici e i suoi ora si fa dura anche perchè Ampadu sarà squalificato. La Roma, senza Dybala, ha vinto bene su un’Udinese priva di Beto, e potrebbe eliminare il Feyenoord. Bove, sul rimbalzo di un palo di Cristante su rigore, e i gol di Pellegrini e Abraham hanno spinto i giallorossi. La Juve, che affronterà lo Sporting, si è fermata anche sul campo del Sassuolo (Berardi infortunato, Defrel a segno) dopo il ko con la Lazio. Si è rivisto Pogba. L’Atalanta, tenterà di reinserirsi nella corsa per la Champions: nel monday night a Firenze affronterà un avversario tradizionalmente ostico anche perchè la squadra di Italiano viene dalla trionfale trasferta di Conference in Polonia. Nella gara d’andata 1-0 per i bergamaschi. Arbitro Guida. Il nulla di fatto fra Torino e Salernitana ha ridotto le speranze d’Europa della squadra di Juric, mentre i campani (fabbrica di pareggi) sono quasi salvi. In coda il Verona, dopo il pareggio del Maradona, adesso è a tre punti dallo Spezia. La Cremonese (-7 dai liguri) ha confermato chiari segni di risveglio contro l’Empoli che aveva fermato il magno Milan e che ha mancato qualche occasione. Forse è troppo tardi, ma finchè l’aritmetica consente di sperare…Nel prossimo turno grigiorossi contro il Verona. Il Lecce ha interrotto la serie di sconfitte, ma il pareggio con la Samp non è giovato a nessuno. Blucerchiati sempre ultimi. Non si è segnato molto: 15 gol in nove gare. Ora il succulento piatto delle Coppe. Buon appetito.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com