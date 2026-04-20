Sergio Santo (Rai Com) “Obiettivo spot valorizzare tutta la sicilia”

ROMA (ITALPRESS) - "L'obiettivo è quello di valorizzare non soltanto i grandi centri siciliani ma anche i territori più periferici per farli conoscere al grande pubblico della Rai". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rai Com Giuseppe Sergio Santo che ha firmato con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani la convenzione per la realizzazione di una campagna di comunicazione sulle reti Rai per il biennio 2026/27. pc/mca2 (Fonte video: Regione Siciliana)