Serena Brancale torna sui palchi d’Italia e d’Europa con il “Sacro Tour”

MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver pubblicato il nuovo album “Sacro”, con all’interno brani come “Qui con me”, presentato alla 76° edizione del Festival di Sanremo, e “Al mio paese”, con la collaborazione delle musiciste e cantautrici Levante e Delia, Serena Brancale dà il via al suo “Sacro Tour”, che porterà la sua musica live con nuovi e imperdibili appuntamenti dove sarà possibile vivere la sua energia, sensibilità e talento.

Il “Sacro Tour” rappresenta uno spettacolo che promette di unire energia e spiritualità, groove e introspezione, radici e sperimentazione. Un viaggio musicale che toccherà tutta l’Italia, ma che partirà dall’Europa, confermando Serena come una delle voci italiane più riconoscibili e apprezzate anche oltre confine: si partirà il 30 aprile da Londra, seguita da Madrid e Barcellona, per poi concludersi il 3 settembre al Palaflorio della sua Bari. Serena Brancale sarà anche tra le protagoniste del Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany.

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