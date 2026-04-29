“Questa insensata voglia di te”, esce il nuovo brano inedito di Ultimo

MILANO (ITALPRESS) – È uscito questa notte “Questa insensata voglia di te”, il nuovo brano inedito scritto e composto da Niccolò Moriconi, alias Ultimo. Solo pochi giorni fa, con il video di un tramonto sullo skyline di New York, Ultimo ha acceso l’attesa tra i fan: lo spoiler sui propri canali social è diventato rapidamente virale, macinando numeri monstre.

Ora l’ufficialità: con un annuncio arrivato solo poche ore prima della mezzanotte, Ultimo ha pubblicato il brano -sotto etichetta indipendente Ultimo Records-, insieme al nuovo videoclip girato nei celebri studi newyorkesi Power Station at BerkleeNYC. Ballad piano e voce, intensa ed essenziale, “Questa insensata voglia di te” mette al centro l’urgenza emotiva e la cifra stilistica che da sempre caratterizzano il percorso di Ultmo. L

a sua uscita arriva in un momento particolarmente significativo per il cantautore romano, a poco più di due mesi da Ultimo 2026 – La favola per sempre, la data unica e senza eguali che si terrà il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata e che verrà ricordata come Il Raduno degli Ultimi: una chiamata a raccolta di tutto il suo pubblico, che ha risposto con un’ondata travolgente di conferme, tanto da mandare sold out l’evento in sole 3 ore con 250.000 biglietti venduti.

-Foto ufficio stampa goigest-

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