Serbia Investment Compass, la residenza dell’Ambasciatore d’Italia ospita l’evento annuale Cebac

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – La Residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, ha ospitato l’annuale edizione del Serbia Investment Compass, appuntamento del Council of European Business Associations and Chambers (CEBAC), presieduto da Confidustria Serbia, dedicato all’analisi del clima degli investimenti in Serbia.

Un clima che risente oggi dell’incertezza economica globale oltre che di fattori specificamente serbi come la fase delicata che il Paese sta attraversando nel settore energetico. L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, associazioni imprenditoriali, investitori e stakeholder serbi ed europei attivi nel settore economico e finanziario.

L’apertura dei lavori ha visto gli interventi dell’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, della Segretaria Generale di CEBAC, Silvija Rakic, e del Capo della Delegazione dell’Unione Europea in Serbia, Andreas von Beckerath.

Serbia sta attraversando una fase di trasformazione importante, per passare da un modello economico low-cost a uno fondato su investimenti ad alto valore aggiunto”, ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori.

“L’Italia – ha egli aggiunto – è un partner storico della Serbia, con quasi 4 miliardi di investimenti, un interscambio di 3,5 miliardi nei primi nove mesi del 2025 e circa 1.200 imprese registrate. Continuiamo a credere nel potenziale di questo mercato e resteremo al fianco delle nostre aziende, con il supporto di tutto il Sistema Italia, per accompagnarle in questa delicata fase e per cogliere insieme le nuove opportunità di crescita e innovazione della Serbia”.

