BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Oggi è iniziata la sessione dell’Assemblea nazionale, dove si discuterà l’elezione del nuovo Governo serbo. Nel corso della sessione, il Primo Ministro designato Ðuro Macut ha presentato il programma del Governo e la composizione del gabinetto che guiderà.

Il candidato primo ministro Ðuro Macut ha presentato ieri al parlamento la sua proposta per la composizione del governo serbo, insieme alle biografie dei membri proposti. Il nuovo governo sarà composto, come in precedenza, da 31 membri e, rispetto al governo guidato da MiloÜ Vucevic, un terzo sarà composto da nuovi ministri. Una parte dell’opposizione aveva precedentemente annunciato che non avrebbe partecipato alla sessione per eleggere il nuovo governo serbo.

Il 19 marzo il Parlamento serbo ha accettato le dimissioni del primo ministro MiloÜ Vucevic, dopodiché è stato fissato un termine di 30 giorni per l’elezione di un nuovo governo. Vucevic ha presentato le sue dimissioni irrevocabili da tale incarico il 28 gennaio, in seguito al pestaggio degli studenti che protestavano a Novi Sad in seguito alla tragedia alla stazione ferroviaria della città, in cui hanno perso la vita 16 persone.

La scadenza per eleggere un governo è il 18 aprile a mezzanotte e, se entro tale data non verrà eletto un nuovo governo, il Presidente della Repubblica sarà obbligato a sciogliere il Parlamento e a indire elezioni che, secondo la legge, si terranno all’inizio di giugno.

– foto Tanjug –

