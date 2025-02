RACA (SERBIA) (ITALPRESS) – “Un’iniziativa di diplomazia sportiva, ma soprattutto di solidarietà”. Con queste parole l’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, ha inaugurato la scuola dell’infanzia del distretto di Popovic, nel comune di Raca, insieme al Sindaco Branko Radosavljevic. Presenti alla cerimonia di apertura anche la Direttrice della Fondazione Novak Djokovic, Maja Kremic, e la Direttrice del settore PR e marketing di Banca Intesa, Sandra Lazarevic. La struttura è stata realizzata grazie alla raccolta fondi organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Serbia in collaborazione con la Fondazione Djokovic e la Fondazione Intesa in occasione della “Partita del Cuore”, disputata il 5 ottobre scorso tra la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, guidata dal Presidente Giovanni Cali’, e i veterani della Stella Rossa. “Abbiamo voluto dedicare la Giornata dello sport italiano nel mondo – ha proseguito l’Ambasciatore – ad un’attività benefica rivolta ai più piccoli. Grazie alle donazioni di aziende e cittadini che hanno assistito alla partita di calcio abbiamo raggiunto un obiettivo importante: l’apertura della prima scuola dell’infanzia di questa piccola comunità, dove potranno iscriversi circa 40 bambini. È un risultato di cui siamo orgogliosi, che testimonia ancora una volta i profondi legami tra i nostri due Paesi e l’impegno dell’Italia a contribuire allo sviluppo sociale della Serbia”.

– Foto Ambasciata d’Italia in Serbia –

(ITALPRESS).