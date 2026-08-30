Serbia: al via produzione in serie di robot umanoidi con azienda cinese

SABAC (SERBIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una fabbrica di robot umanoidi costruita congiuntamente dalla Serbia e dall’azienda cinese Minth Group ha avviato ufficialmente ieri la produzione in serie nella città di Sabac, nella Serbia occidentale.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha partecipato alla cerimonia di avvio, ha visitato gli impianti di produzione e l’area espositiva e ha interagito con i robot umanoidi.

Intervenendo alla cerimonia, Vucic ha ringraziato la Cina per il sostegno alla Serbia e ha sottolineato che Minth Group ha creato quasi 5.000 posti di lavoro nel Paese e aumenterà ulteriormente l’occupazione.

Vucic ha affermato che la Serbia sta diventando “un pioniere nella produzione in serie di robot umanoidi in Europa”.

Ha espresso l’auspicio che lo stabilimento di Sabac possa assemblare, e successivamente produrre, più di 5.000 robot all’anno, aggiungendo che i robot avranno un’ampia gamma di applicazioni nei settori della sanità, dell’agricoltura, dell’industria e della difesa.

Il fondatore di Minth Group, Chin Jong Hwa, ha dichiarato che l’azienda ha costruito 10 stabilimenti da quando è entrata in Serbia nel 2018.

Ha aggiunto che il gruppo prevede di creare in Serbia un parco industriale dedicato alla robotica, con impianti per veicoli aerei senza pilota e batterie avanzate destinate ai mercati europeo e globale.

A febbraio, Vucic aveva annunciato che la Serbia avrebbe collaborato con Minth Group e AgiBot, azienda cinese di robotica, per costruire la prima base europea su larga scala per la produzione di robot umanoidi.

(ITALPRESS).