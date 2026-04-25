Sequestrato yacht irregolare da 600 mila euro a Olbia, denunciato il proprietario

OLBIA (ITALPRESS) – Sequestrata a Olbia un’imbarcazione da diporto di lusso, battente bandiera del Regno Unito, al termine di un’attività congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari. Il natante, del valore stimato di circa 600 mila euro, è risultato essere rimasto nel territorio dell’Unione Europea oltre i 18 mesi consentiti dal regime di ammissione temporanea, che prevede l’esenzione dai diritti doganali solo nel rispetto dei termini di riesportazione. L’irregolarità ha portato al sequestro penale del mezzo e alla denuncia del proprietario, cittadino italiano residente all’estero, alla Procura di Tempio Pausania. Nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di contrabbando ed evasione dell’IVA all’importazione, per un importo superiore a 100 mila euro. L’operazione rientra nei controlli a tutela degli interessi fiscali nazionali ed europei.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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