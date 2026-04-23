Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola

CAGLIARI (ITALPRESS) – Omicidio nella notte a Monserrato, nel cagliaritano. Un giovane di 23 anni, muratore originario di Villacidro, è stato ucciso con un colpo di pistola al petto. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118. Indagano i Carabinieri.
– foto ufficio stampa Carabinieri Cagliari –
(ITALPRESS).
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