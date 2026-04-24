Olbia, tre auto in fiamme nel parcheggio di un albergo

OLBIA (ITALPRESS) – Incendio nella serata di ieri a Olbia. Ieri sera intorno alle 23:15, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto tre autovetture posteggiate nel parcheggio attiguo ad un albergo. Il pronto intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente coinvolgendo anche le altre auto parcheggiate. Al momento sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause del rogo e non viene esclusa alcuna ipotesi.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).