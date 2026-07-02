Sequestrato a Latina uno studio odontoiatrico abusivo, denunciato un falso dentista

ROMA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e deferito alla Procura un soggetto ritenuto responsabile del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, procedendo al sequestro di uno studio dentistico risultato abusivo, completamente attrezzato e operativo, allestito all’interno di un’abitazione privata. L’uomo risulta aver conseguito esclusivamente il diploma di maturità professionale di odontotecnico. Accertata la presenza e la detenzione di dispositivi medici, farmaci anestetici e strumentazione, utilizzabili solo da professionisti abilitati. In particolare, nel corso di una perquisizione, è stato rinvenuto un vero e proprio ambulatorio odontoiatrico clandestino, completo di tutti i materiali tra cui numerose fiale di anestetico contenenti mepivacaina con adrenalina, una siringa professionale per anestesie dentali già corredata di farmaco anestetico, spray anestetici a base di lidocaina nonché una fiala di anestetico risultata scaduta da oltre quattro anni.

Sono stati inoltre rinvenuti farmaci antibiotici, prescrivibili esclusivamente da personale sanitario abilitato. I materiali risultavano conservati in condizioni igienico-sanitarie particolarmente carenti. I finanzieri hanno altresì sottoposto a sequestro documentazione sanitaria riferita a numerosi pazienti, corredata da schede cliniche, immagini radiografiche, documentazione extracontabile, timbri professionali e ulteriore materiale attestante l’effettivo svolgimento di attività odontoiatrica nei confronti di avventori consolidati. Sono in corso accertamenti in ordine alla posizione reddituale del falso dentista, risultato completamente sconosciuto al fisco.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).